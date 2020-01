Ricerca defunto al cimitero, cittadino propone l'istallazione di un totem digitale

Cercare un defunto al cimitero può non essere sempre così semplice. Un cittadino propone l'attivazione di una banca dati cimiteriali e l'istallazione di un totem digitale. "Bisognerebbe convertire la planimetria in formato DWG in oggetto cartografico funzionale alla ricerca e associare i defunti alla tomba fisica con un codice. Bisogna poi censire le tombe e inserire i dati censiti all'interno degli archivi comunali. La toponomastica interna consiste nel suddividere il cimitero su assi principali da cui si diramano le vie minori che avranno un codice cosicché ogni tomba è collegata alla via. Numeri dispari per le vie principali asse nord-sud mentre pari est-ovest in modo individuare le coordinate di ogni salma numero viale e numero tomba. La banca dati sarà disponibile sul sito del comune o direttamente al cimitero sul totem. Questo permetterebbe di conoscere l'ubicazione esatta del defunto e avere l'aggiornamento del registro defunti".

In molte città è già attivo questo servizio innovativo. Digitando nome e cognome della persona cara appaiono le generalità e il percorso per raggiungere la tomba.