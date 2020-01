Un successo la recita "Un Natale spettacolare"

Lunedi' 6 gennaio alle ore 19:00 subito dopo la Santa Messa presso il Salone Parrocchiale Paolo VI e' andato in scena la recita dei bambini delle elementari dal titolo "Un Natale spettacolare".Lo spettacolo e' risultato come ogni anno un successo.I ragazzi erano molto preparati e nel loro volto si e' intravisto uno spirito di felicita' e di gioia.I ragazzi in queste vacanze hanno provato e riprovato ed e' arrivato il successo.Allo spettacolo era presente anche il parroco don Beniamino Di Renzo.Un ringraziamento va inoltre agli educatori che con il loro impegno hanno speso le loro vacanze per impegnarsi nella realizzazione dello spettacolo stesso.Il Salone era pieno di mamme,papa',e da quanti hanno voluto sostenere questi bambini.Era inoltre presente il presidente di Azione Cattolica Mario Tilli che ha ricordato a tutti i presenti che sabato 11 gennaio riprendono le attivita' di Azione Cattolica.E' un invito particolare e' stato rivolto a partecipare al gruppo adulti di Azione Cattolica.