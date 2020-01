Tragico incidente sull'A14: muore un bimbo di 3 anni

Dramma nel pomeriggio, poco dopo le 17 sull’autostrada A14, nel tratto che collega Poggio Imperiale a Termoli. Un bambino di 3 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto tra due auto nei pressi di una stazione di servizio. Il bambino era in auto con il papà, rimasto gravemente ferito. Ferito anche il conducente dell’altra autovettura e un’altra persona. Sul posto sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine per accertare le dinamiche del sinistro. Il padre è stato trasferito in elisoccorso a San Giovanni Rotondo.