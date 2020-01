La Us San Salvo batte 2-0 il Silvi tra le mura amiche del Bucci

La Us San Salvo continua la striscia positiva di risultati utili liquidando in casa propria il Silvi, diretta contendente in classifica, con il risultato di 2-0.

dopo 5 minuti la Us passa in vantaggio con Molino che realizza un calcio di rigore, alla mezz'ora il raddoppio dì D' Alessandro. La seconda frazione di gioco rimane molto accesa, tra le varie occasioni di gioco evidenza al rigore parato da Savut.

ottima prestazione della rosa a disposizione di Mister Dino Ciavatta.

Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!!