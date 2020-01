Confindustria e Confesercenti insieme per agevolare l’accesso al credito delle imprese

Confindustria Chieti Pescara e Confesercenti Abruzzo lavoreranno insieme per agevolare l’accesso al credito delle imprese aderenti alle due associazioni.

È stato siglato infatti oggi a Pescara, nella sede di via Raiale, l’accordo parasociale che prevede l’ingresso di Confindustria Chieti Pescara nella compagine azionaria di Garantiamonoi.it Srl, la società costituita da Confesercenti e dal suo centro di assistenza tecnica specializzata proprio nell’accesso al credito. Una società che ha adottato una formula innovativa, proponendosi di prendere in carico l'azienda, elaborarne il check up attraverso i più moderni sistemi informativi ed accompagnarla presso la banca di riferimento assieme al confidi più adatto, fra quelli in convenzione, alle specifiche esigenze, anche elaborando la possibilità di attingere a incentivi e agevolazioni.

Lo strumento, nato pochi mesi fa, vede già oggi operativa una rete di consulenti nelle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

L’accordo è stato sottoscritto oggi fra Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara assistito dal direttore generale Luigi Di Giosaffatte e dal dirigente Ivano Calabrese, Daniele Erasmi presidente regionale di Confesercenti con il direttore regionale Lido Legnini, e Piero Giampietro, amministratore delegato di Garantiamonoi.it Srl.

Fra le altre misure, l’accordo prevede l’apertura di uno sportello di Garantiamonoi.it all’interno delle strutture di Confindustria Chieti Pescara.