Erosione costiera, in arrivò 7 milioni all’Abruzzo

La Regione Abruzzo, per contrastare i fenomeni erosivi e continuare a tutelare il proprio territorio, dispone di un fondo di 7 milioni di euro. Dal Governo centrale è arrivata la comunicazione che il Consiglio dei Ministri ha deliberato, su input della Giunta regionale, ulteriori fondi aggiuntivi che, insieme a quelli già concessi, raggiungono un totale di 3,5 milioni euro. "La Regione avrebbe potuto utilizzare tali fondi per coprire i 2 milioni di euro impiegati per la somma urgenza - ha messo in evidenza il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D'Annuntiis - invece ha deciso di utilizzarli quali risorse aggiuntive che, sommate ai 1,5 milioni già stanziati dal Consiglio regionale su iniziativa dei consiglieri di maggioranza , permetteranno nel breve periodo di dare un’immediata risposta ai Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi e alle attività imprenditoriali che si accingono ad affrontare la prossima stagione turistica. In soli tre mesi - ha concluso D'Annuntiis - questa Giunta ha reperito risorse per 7 milioni di euro dimostrando, in modo concreto, di aver inserito questa problematica tra le proprie priorità di intervento e di voler dare una risposta tangibile al proprio territorio martoriato dagli eventi calamitosi dello scorso novembre".