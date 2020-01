Per gli alunni del Mattioli di San Salvo si aprono le porte del Centro di Preparazione Olimpica di Formia

Martedì 14 e Mercoledì 15 Gennaio, alcuni alunni pionieri della curvatura in Management dello Sport dell’ ITE “Mattioli” di San Salvo sono stati ospitati presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia, per una full immersion tecnico-sportiva.

Il Centro Olimpico di Formia, è un complesso sportivo dotato di strutture all’aperto e indoor, dove si possono praticare oltre 20 discipline sportive. Dalle prime ore del mattino, fino a tarda serata, noi alunni abbiamo svolto un lungo allenamento, pianificato e seguito dalla docente di Scienze Motorie e Sportive Rita Valerio, suddiviso in base alle seguenti attività: tecnica di appoggio plantare per l’esecuzione della corsa, 100 mt piani, corsa di resistenza su pista, salto in lungo, salto in alto, esercizi di ginnastica artistica, esercizi con macchinari isotonici, calcio a 5, tennistavolo, etc.

Durante la permanenza presso il Centro Olimpico, sono stati vissuti momenti di condivisione con alcuni atleti in fase di preparazione per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020; tra questi: gli ostacolisti Pozzi, Marchetti, Hassane e Di Lazzaro, i triplisti Cerro e Derkach, ed i pallavolisti Lupo, Mwagambere e Nicolai. Inoltre, grazie alla presenza del Centro Federale FITeT, hanno condiviso la sala “relax” con gli allievi della stessa, presenti nei momenti di riposo consentiti, conoscendo e sperimentando le regole su cui si fonda la quotidianità di un atleta di alto livello e che vigono all’interno di un Centro Olimpico.

Un’esperienza che permette agli studente di constatare quanto sia importante, ai fini del successo sportivo, il giusto connubio tra allenamento e alimentazione corretta, grazie ai momenti conviviali di colazione, pranzo e cena, condivisi nella stessa sala, e preparati dallo chef titolare per l’Italia nelle Olimpiadi, Giovanni Vallario.

Per i ragazzi del “Mattioli”, allenarsi e soggiornare nel luogo dove i più grandi campioni Olimpici, tra i quali Pietro Mennea, Oro Olimpico a Mosca nei 200 mt piani, hanno gettato le basi dei loro successi sportivi, è stato altamente formativo ed entusiasmante. Con questa concreta esperienza, si sancisce l’inizio di un progetto annuale, della curvatura in Management dello Sport dell’IIS Mattioli di San Salvo, che consentirà agli studenti di “crescere” anche presso il Centro Olimpico di Formia.