Intitolare una via a Bettino Craxi, la proposta anche a San Salvo: soddisfazione del PSI

“E’ di qualche giorno la notizia che San Salvo avrà una strada intitolata a Bettino Craxi. Come coordinatore cittadino e consigliere Nazionale del PSI voglio ringraziare l’ex assessore Agostino Monteferrante, che se n’è fatto promotore e il sindaco Tiziana Magnacca per avere accolto favorevolmente la richiesta. Si tratta di un riconoscimento che la città dona ad un uomo che definì San Salvo “una delle 100 città della piccola grande Italia”. L’occasione, concomitante con il 20esimo anno dalla morte di Bettino Craxi, segretario del Psi dal 1976 al 1993, deve riportarci alla memoria quanto egli ha dato all’Italia e agli italiani. Un uomo ed un politico che ha sempre lottato per l’affermazione dei principi di democrazia, uguaglianza sociale e del riformismo, con lo sguardo rivolto alla vera politica estera. Le vicende che lo hanno coinvolto appartengono alla storia ma la verità, abbandonato il sistema giustizialista degli anni novanta, inizia a farsi “strada”.