A Montenero l’incontro “Piccole azioni quotidiane per lo sviluppo sostenibile”

Oggi domenica 19 gennaio a partire dalle ore 17, presso la Sala Consiliare di Piazza della Libertà, si terrà l'incontro informativo dedicato alle "Piccole azioni quotidiane per lo sviluppo sostenibile".

Nel corso dell'evento organizzato da "La Bottega degli Incanti" e patrocinato dal Comune di Montenero di Bisaccia, con la collaborazione della ditta Giuliani Environment e dell'associazione Ambiente Basso Molise, verranno fornite informazioni e consigli utili sull'utilizzo di pannolini lavabili e su tutto ciò che concerne il mondo del riciclo e del riutilizzo; a tale proposito verrà presentata inoltre la "Piccola Stoviglioteca di Bottega", l'iniziativa che consente a chiunque ne avesse bisogno, di richiedere l'uso gratuito di stoviglie e posate riutilizzabili per feste ed eventi di varia natura, al fine di diminuire l'utilizzo e lo smaltimento della plastica monouso nell'ambiente.

L'incontro sarà utile, inoltre, per parlare delle altre alternative all'usa e getta.

"Sono queste le iniziative in campo ambientale che ci piacciono - affermano l'assessore all'Ambiente Simona Contucci e il sindaco Nicola Travaglini - anche perché guardano alle alternative possibili in merito all'utilizzo della plastica. Siamo quindi molto più propensi a proporre eventi informativi di questo tipo, anziché emettere ordinanze per divieti di varia natura, perché riteniamo sempre più importante la crescita e lo sviluppo di una coscienza civica e ambientale consapevole nei cittadini".

"Nel corso di questo incontro - dichiara Michela Tommasetti, della Bottega degli Incanti - vorremmo portare alla conoscenza di tutti il colorato mondo del lavabile, come alternativa a quello dell'usa e getta. L'idea è quella di creare un momento durante il quale conoscere e cercare nuove alternative per una vita più sostenibile e, soprattutto, di farlo attraverso uno scambio di idee e testimonianze insieme a tutta la comunità. È sempre più lampante infatti come, oggi più che mai, abbiamo bisogno di azioni concrete e di creare reti reali, fatte di persone attive nello scambio di informazioni e nel sostegno reciproco".