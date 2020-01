Isola ecologica di San Salvo: chiusura dal 27 gennaio al 2 febbraio

Da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio 2020 il Centro di raccolta comunale (isola ecologica), sito nella zona industriale, resterà chiuso per ripristino e bonifica dei materiali giacenti all’interno della struttura.

“L’intervento si è reso necessario e non più rinviabile in quanto il Centro di raccolta – comunica l’assessore all’Ambiente Giancarlo Lippis – sarà gestito direttamente dal Comune di San Salvo a seguito degli effetti del nuovo appalto per la gestione del servizio di igiene e raccolta dei rifiuti urbani”.

Il provvedimento di chiusura riguarderà solo ed esclusivamente il Centro di raccolta comunale, mentre il servizio di raccolta “porta a porta” proseguirà regolarmente secondo il consueto calendario settimanale.