Un occhiale per ogni forma di viso

Scegliere gli occhiali da vista può sembrare una decisione molto difficile da prendere, soprattutto perché in commercio esistono centinaia e centina di modelli differenti.

In effetti, si tratta di un accessorio, indispensabile per chi ha difficoltà a vedere bene senza, che può cambiare in maniera radicale il modo in cui appare il nostro viso e spesso, il modello degli occhiali che si sceglie rispecchia molto anche il nostro carattere.

Per questo scegliere gli occhiali risulta molto complicato e richiede molto tempo prima di trovare quello giusto. Ma con i nostri consigli e alcune regole infallibili siamo certi che troverete l’occhiale che fa al caso vostro. Anche perché in fin dei conti esiste una “scienza” che potrebbe facilitare ancor di più la vostra scelta, ovvero che ad ogni forma di viso corrisponde la montatura giusta. Grazie a Nowaveofficial start-up ideata da Mauro Piras, avrete anche la possibilità, oltre a scegliere tra una vasta gamma di montature, anche quella di poter fare una prova virtuale degli occhiali, così potrete effettuare un acquisto sicuro.

Vediamo quindi quali sono i consigli da mettere in pratica quando si sceglie un occhiale da vista.

Occhi e sopracciglia

Se la forma del viso è rilevante per la scelta della montatura giusta anche quella degli occhi e delle sopracciglia non è da meno.

Infatti, per far si che l’occhiale da vista sia quello idoneo bisogna che l’occhio stia al centro della lente. La montatura che sta intorno alla lente deve poter incorniciare in maniera perfetta l’occhio e per fare ciò deve essere ben centrato sulla lente.

Se l’occhio deve trovarsi al centro della lente anche le sopracciglia devono seguire una regola ben precisa, o meglio la montatura deve adattarsi alle sopracciglia.

Per far si che si ottenga un risultato armonioso, la montatura degli occhiali non deve mai andare in netto contrasto con le sopracciglia, non deve mai scontrarsi con esse ma deve poterle valorizzare e ricreare un risultato finale perfetto.

La montatura ideale deve stare leggermente al di sotto o leggermente al di sopra le sopracciglia, non deve tagliarle a metà o in maniera trasversale, deve poterle quasi accompagnare e ridisegnare.

La regola dell’opposto

Parliamo adesso di una regola importantissima, ovvero quella dell’opposto. Ma che cosa vuole dire questa regola? Vuol dire che in base alla forma del viso che si ha bisogna scegliere un occhiale da vista che abbia delle forme opposte a quelle del viso.

Esaminiamo subito caso per caso.

Viso tondo: chi ha un viso tondo e quindi dei lineamenti morbidi e circolari deve evitare di indossare un occhiale altrettanto tondo e piccolo.

La montatura che fa al caso suo è molto più squadrata e che tende ad uscire leggermente dai tratti somatici, con degli angoli spigolosi che allungano un po’ il viso.

Viso squadrato: passiamo subito alla forma di viso opposta a quella tonda, ovvero il viso squadrato. Tendenzialmente un viso si definisce squadrato quando presenta dei lineamenti molto duri e geometrici, degli zigomi molto pronunciati ed angolati e stesse caratteristiche per mandibola e mento.

La montatura ideale, per questa tipologia di viso, è rotonda, sottile e anche qui poco più grande del viso. Si consigliano degli occhiali da vista con degli angoli arrotondati e che fuoriescano dai lati. Degli occhiali troppo piccoli o con dei bordi molto spessi, anche se rotondi non farebbero altro che enfatizzare i lineamenti rigidi che caratterizzano il viso squadrato.

Viso ovale: il viso ovale è caratterizzato da una fronte molto ampia ed un mento allungato, questi particolari lineamenti sono molto versatili e garantiscono di poter indossare diversi tipi differenti di montature.

Ma ci sono delle piccole accortezze da tenere in mente, per esempio, la montatura non deve mai superare le tempie e non deve avere i bordi molto spessi.