Il Perugia Calcio a San Salvo per due giorni di formazione

A partire dal pomeriggio di oggi due giorni di formazione per lo Sporting Academy grazie al programma di affiliazione al Perugia Calcio. Saranno presenti il Dg Lucarini e i tecnici Sabatini e Saladino che seguiranno alle 16.30, sul sintetico del campo Tomeo di via Stingi, le categorie pulcini ed esordienti in allenamento un formativo; si proseguirà alle ore 18,30 presso I’ auditorium Paolo VI in un incontro pubblico con l’amministrazione comunale, i tesserati e i genitori dei giovani atleti. Nella giornata di domani, invece, la mattina riunione formativa per tecnici e dirigenti, mentre per il pomeriggio è previsto un’altra seduta di allenamento formativo per le categorie ‘’piccoli amici’’ e ‘’primi calci’’ sempre con le direttive e sotto la supervisione dei tecnici del Grifone perugino.