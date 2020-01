San Salvo, i Lions a scuola per educare i ragazzi all’uso della rete

Venerdì 24 c.m. alle ore 9,00 il Lions Club di San Salvo presieduto da Antonio Cocozzella, incontrerà i ragazzi delle classi 5^ della Scuola Primaria di Via De Vito e 1^D-1^E-1^G della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo N. 1 di San Salvo, insieme ad i loro genitori ed Insegnanti. L’incontro si terrà presso la palestra della scuola media di I grado in Via Scopelliti a San Salvo.

Il Lions Club di San Salvo, da tempo attento alla problematica del Cyberbullismo tra i ragazzi, ha voluto quest’anno implementare questo argomento con la sensibilizzazione all’uso dei social network da parte dei ragazzi.

Oggi tutto è a portata di un click ma, forse, non tutto quello che la rete offre è adatto a tutti: è già difficile orientarsi nella rete per un adulto, un adolescente candido ed ingenuo che si approccia per la prima volta ad affrontare questo mondo da solo, non è certamente pronto a farlo. E’ per questo che noi Lions vogliamo rivolgerci ai ragazzi di undici e dodici anni che si accingono per la prima volta ad entrare nel mondo del Web. Per fare questo abbiamo trovato la piena disponibilità della Dirigente dell’Istituto comprensivo N. 1 di San Salvo Prof.ssa Anna Rosa Costantini e della Referente di un progetto ben più ampio, all’interno della scuola, di prevenzione al Bullismo e Cyberbullismo, Dott.ssa Silvia Orfini.

Lo scopo è quello di rendere consapevoli i ragazzi ed i loro genitori dei rischi che si possono correre durante la navigazione su Internet.

Il service prevede un incontro con i ragazzi, i loro genitori ed insegnanti, per monitorare, con l’ausilio di strumenti multimediali, le opportunità che offrono i nuovi media, ma anche i pericoli e le insidie della Rete, rendendoli maggiormente consapevoli dei rischi che essi affrontano ogni giorno e spiegando quali sono gli strumenti ed i comportamenti da adottare per una navigazione in sicurezza.

L’incontro è gestito da personale specializzato in Sicurezza Informatica e su problematiche legate al Cyberbullismo. Relatori: Dott. Christian Valentino –Psicologo Psicoterapeuta, Ing. Gian Mauro Placido – Commissario Capo Tecnico – Compartimento Polizia Postale Abruzzo, Dott. Raffaele Parrella –Esperto Informatico; Referenti del Service per il Lions Club di San Salvo: Dott. Claudio De Nicolis e Dott. Pietro Aquilano.