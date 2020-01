Sabato 25 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 19.30, nell’auditorium del Liceo Artistico di Vasto, il progetto “Simpliciter Salus” delle Farmacie Pietrocola realizzerà un convegno sul tema “Vitamina D: giornaliera come il Sole”.

“La Ricerca sugli effetti della Vitamina D è proseguita a un ritmo sostenuto nel 2019 con 4541 pubblicazioni con vitamina D nel titolo o nell’articolo elencati su www.pubmed.gov per il 2019, prima del 2004 erano meno di 1500 pubblicazioni all’anno.Evidentemente qualcosa è cambiato”.

Il programma prevede la partecipazione di illustri professori che hanno approfondito tutti gli ultimi studi (oltre 3.000 articoli negli ultimi 7 anni) sulla vitamina D e che hanno eccellente esperienza clinica:

- Dottor Gabriele Prinzi, specializzato in Chirurgia d’urgenza e Laparoscopia di Palermo appartenente ad AMIE (Associazione Medici Italiani Evoluzionisti).

- Dottor Emidio Troiani, Cardiologo di San Marino, appartenente ad AMIE (Associazione Medici Italiani Evoluzionisti).

- Dottor Massimo Orlandini di Firenze, specializzato in tecniche manuali ortopediche e omeopata.

- Dott.ssa Livia Emma, dietista di Torino, Co-organizzatrice della “Scuola Microbioma” Intestinale con sede a Torino.

- Dottor Giulio Maria Ranalli di Sulmona, Biologo Nutrizionista, Esperto per il settimanale “Star Bene”.

- Dottor Roberto Boscia, farmacista di Nocera Inferiore, Amministratore del gruppo “Psoriasi Metodo Apollo-Medicina Funzionale”, il gruppo più grande guidato da professionisti specializzati nella psoriasi e la medicina funzionale .

Presenteranno la Dottoressa Luz Marina Donninelli, farmacista specializzata in Medicina Funzionale e Fitoterapia, collaboratrice delle Farmacie Pietrocola e organizzatrice del Centro di Medicina Funzionale “Simpliciter Salus” e amministratrice delmedesimo gruppo privato su Facebook e il Dottor Roberto Boscia, Farmacista fondatore del blog www.buonacura.com che da anni aiuta i propri pazienti a tornare in forma e a smettere di abusare delle medicine.

Gli adulti che hanno bambini potranno portarli e assistere con serenità al convegno perché sarà presente l’associazione Ricoclaun di Rosaria Spagnuolo che renderà il pomeriggio divertente per i più piccoli.

Ringraziamo anche la Palestra Fit5 di Lida Pesaresi di San Salvo, la Fattoria Vicoli & la Panetteria Raspa di San Salvo e il Sentiero del Qi per il supporto organizzativo insieme a Silvia Del Borrello, Germana Scafetta, Franca Porchia, Claudia di Spirali Di Luce e Mara Di Martino

Per poter partecipare è necessaria la prenotazione su Whastapp al numero 3889378651 indicando per esteso i nominativi dei partecipanti. Se non si riceve risposta di conferma vuol dire che non è avvenuta l’iscrizione per il numero totale raggiunto di partecipanti.