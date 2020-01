Attesi oltre 200 atleti al “Trofeo Tano Croce” allo Sport Village San Salvo

Ancora tanto sport allo Sport Village San Salvo sabato 25 gennaio e domenica 26 prossimi quando oltre 200 atleti si incontreranno in occasione del 16° meeting nazionale di nuoto “Trofeo Tano Croce”.

Saranno 19 le squadre provenienti dall’Abruzzo, dal Molise, dal Lazio, dalla Puglia e dalla Campania, riservato ad atleti appartenenti alle categorie Ragazzi, Junior e Assoluti.

Tornerà a sorprenderci anche quest’anno il pluripremiato Nicolangelo Di Fabio, vero simbolo del nuoto della nostra regione con i suoi successi tra cui l’oro alla Gymnasiade a Brasilia nel 2013 nei 200 metri stile libero, l’oro sempre nella stessa distanza conquistato nel 2014 alle Olimpiadi giovanili di Nanchino, in Cina e l’argento nei Campionati Mondiali in vasca corta a Doha, nella staffetta 4×200 stile libero.

Un Trofeo importante per lo Sport Village, occasione per ricordare e non dimenticare di uno dei soci fondatori della Millesport Tano Croce, che a 23 anni con altri 17 giovani appassionati diede vita ad un sogno, quello di insegnare a nuotare ai giovani sansalvesi.

“Quel sogno oggi si è pienamente avverato, la piscina comunale dello Sport Village ha formato migliaia di giovani atleti, molti dei quali sabato e domenica dimostreranno ancora una volta il loro valore in acqua” commenta il sindaco Tiziana Magnacca.

“Invitiamo tutta la città ad assistere a questo grande spettacolo di sport e passione – hanno dichiarato il presidente della cooperativa Mille Sport Gianmichele Fidelibus e l’assessore allo Sport Tonino Marcello – che rafforza non solo l’immagine dello Sport Village sullo scenario sportivo nazionale, ma tutta la città di San Salvo!”.