Frida Kahlo, visita alla mostra organizzata dalla Proloco

Domenica 15 marzo 2020 vieni con noi a visitare la mostra dedicata alla più grande artista messicana mai esistita a Roma: FRIDA KAHLO!!

Scopriremo insieme una raccolta di materiale sull'icona Frida Kahlo: i più grandi fotografi del tempo che l'hanno immortalata, i suoi abiti, le sue lettere, i film che la vedono protagonista, la ricostruzione degli spazi in cui visse racchiusi in una mostra affascinante che ci permetterà di immergerci completamente nel mondo di Frida.

Partenza domenica 15 marzo 2020 ore 7 da piazzale Aldo Moro San Salvo.

Quota di partecipazione €35, la quota comprende il viaggio andata e ritorno, biglietto di entrata alla mostra con guida.

La visita alla mostra è prevista per le ore 11.

A seguire pranzo libero e pomeriggio a disposizione tra passeggiata e shopping nel centro di Roma.

Partenza da Roma verso le ore 18 arrivo previsto in serata.

Prenotazioni e saldo quota entro e non oltre il 15 febbraio 2020, presso la sede della Pro Loco San Salvo in via Martiri d'Ungheria 4 accanto al Comune. Info e prenotazioni al 3898936536 o 3495019980