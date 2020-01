Accesso al credito, Confindustria Chieti Pescara apre lo sportello Garantiamonoi.it

Sono sempre più numerosi i servizi che Confindustria Chieti Pescara mette a disposizione dei suoi associati. All'interno delle strutture dell'associazione imprenditoriale, è ora attivo lo sportello Garantiamonoi.it. Il progetto rientra nel protocollo siglato nei giorni scorsi da Confindustria e Confesercenti Abruzzo e consente alle due realtà di lavorare insieme per agevolare l’accesso al credito delle imprese aderenti alle associazioni.

Con l'accordo, Confindustria Chieti Pescara è entrata ufficialmente nella compagine azionaria di Garantiamonoi.it Srl, la società costituita da Confesercenti e dal suo centro di assistenza tecnica specializzata proprio nell’accesso al credito. Attraverso un percorso guidato e facilitato, la società si occupa di prendere in carico un'azienda e, dopo aver elaborato attraverso moderni sistemi informativi un check up completo, la accompagna nella banca di riferimento insieme al confidi più adatto alle specifiche esigenze, elaborando la possibilità di attingere a incentivi e agevolazioni.

Per tutte le informazioni, basta rivolgersi a Confindustria Chieti Pescara, chiamando il numero 085432551.

“La firma di questo accordo - afferma il presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca – e l'attivazione dello sportello Garantiamonoi.it, rappresentano un altro strumento per la nostra associazione con cui sostenere le imprese in maniera concreta e operativa. È un’opportunità per il mondo delle aziende a tutto tondo: per le start up, affinché possano avere davanti un ventaglio di occasioni per tramutare il loro progetto in un business plan poggiato su solide fondamenta, e per le aziende già consolidate, per rafforzare le garanzie di fronte alle banche di riferimento”.

“Quello dell'accesso al credito delle aziende è un tema strettamente intersecato allo sviluppo a 360 gradi di un territorio - aggiunge il direttore generale Luigi Di Giosaffatte – e dare alle imprese gli strumenti per essere credibili di fronte alle banche o per cogliere le opportunità derivanti dai programmi di agevolazione sul piano regionale, nazionale e comunitario, significa stimolare gli investimenti. L'accordo con Confesercenti e Garantiamonoi.it si pone proprio in questa direzione”.

A firmare l'intesa, il presidente Pagliuca, affiancato dal direttore Di Giosaffatte e dal dirigente Ivano Calabrese, il presidente regionale di Confesercenti Daniele Erasmi con il direttore regionale Lido Legnini, e Piero Giampietro, amministratore delegato di Garantiamonoi.it Srl.