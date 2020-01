Valanga di progetti Pon al Mattioli di San Salvo

Dopo la grande risonanza del progetto Heritage 3.0 importanti novità con l’attivazione di oltre 10 moduli per centinaia di studenti beneficiari.

Nell’atrio di ingresso della sede centrale dell’istituto una mostra espositiva evidenzia ancora lo spessore del progetto Heritage 3.0, sull'educazione al patrimonio culturale, artistico epaesaggistico. Dopo questa splendida esperienza, per quest’anno scolastico sono stati avviati due nuovi progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, sempre finanziati dal Fondo Sociale Europeo – PON (Piano Operativo Nazionale) per la Scuola.

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro è iniziato a dicembre ed è rivolto a 30 studenti, che stanno svolgendo la loro attività di 120 ore nelle sedi delle aziende convenzionate col Mattioli di San Salvo, ma anche nella scuola stessa, dove i tutor aziendali hanno la possibilità di conoscere meglio l’ambiente scolastico di oggi, per meglio interagire con la Scuola stessa ed ottimizzare, quindi, gli esiti formativi di tali attività.

Nello stesso progetto è previsto, per gli studenti in possesso del requisito minimo della certificazione linguistica in lingua inglese di Livello B1, uno stage di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero, che si configura come un unicum anche nella possibilità di offrire tale essenziale certificazione gratuitamente agli studenti partecipanti.

Sempre a dicembre sono partite le attività del secondo progetto, sulle Competenze di Base, che prevede l’attuazione di ben nove moduli, ognuno dei quali coinvolgerà per 30 ore circa 20 studenti: i contenuti dei moduli spaziano dalle certificazioni linguistiche in lingua inglese e francese, alle scienze, all’informatica, alla fisica, alla matematica, al consolidamento ed al potenziamento delle abilità nell’uso della lingua italiana.

I progetti saranno conclusi entro quest’anno scolastico, per avviarne altri nel successivo, sulla base degli esiti dei bandi PON ai quali il Mattioli di San Salvo partecipa ormai con un certa garanzia di successo, cosa che si sta traducendo in opportunità sempre più numerose per i propri studenti.