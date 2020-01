Sicurezza: “Active Shield”, controlli Polfer anche in Abruzzo

Due giorni di controlli a tappeto nell'ambito ferroviario che ha visto impegnate le Polizie ferroviarie di 19 Paesi europei. E' stata denominata "Active Shield" ed è un'iniziativa organizzata da Railpol con l'obiettivo di attivare, contemporaneamente in tutti i Paesi aderenti, controlli preventivi a viaggiatori e bagagli sia nelle maggiori stazioni ferroviarie che a bordo dei convogli, in particolare quelli dell'Alta Velocità ed internazionali. Coinvolta anche la Polfer Abruzzo. Per quanto riguarda l'attività svolta in Italia, sono stati impiegati 1.588 operatori della Polizia ferroviaria, con 642 stazioni presidiate e 1.801 treni controllati. Sono state identificate circa 10 mila persone e quasi 3 mila bagagli controllati. I controlli sono stati compiuti attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle maggiori stazioni ferroviarie, attraverso gli smartphone in dotazione alle pattuglie per la verifica in tempo reale dei documenti elettronici nonché attraverso le unità cinofile e metal detector.