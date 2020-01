Alle ore 15, oggi, sul sintetico di via Stingi importante occasione per i ragazzi di Mister Ciavatta, che affronteranno l' Ortona Calcio, proveranno a conquistare i tre punti in palio smuovendo così la classifica avvicinandosi alla affollata zona playoff. Nell'intervallo ci sarà l'estrazione della lotteria.

Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!!