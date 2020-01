La Us batte l’ Ortona 1-0, domenica in casa della capolista Casalbordino per fare punti e pensare ai playoff

La Us San Salvo riesce a superare con il risultato di 1-0 l' Ortona grazie alla rete realizzata da Di Pietro. Tre punti importanti che avvicinano alla zona playoff; domenica prossima in casa della capolista Casalbordino i BiancoAzzurri devono assolutamente cercare di strappare punti per poter pensare di raggiungere le prime cinque posizioni. Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!!!