Wuhan: gli italiani possono ripartire via terra, tra questi c’è anche un abruzzese

Gli italiani attualmente presenti a Wuhan e nella regione dell'Hubei, circa una cinquantina, avranno la possibilità di utilizzare un trasferimento via terra al di fuori dell'Hubei, ma questo comporta necessariamente un successivo periodo di osservazione di 14 giorni in una struttura ospedaliera. Lo spiegano all'ANSA fonti della Farnesina. Coloro che invece scelgono di restare, avranno un filo diretto con l'ambasciata d'Italia a Pechino per ricevere tutti i consigli e le indicazioni del caso. L'ambasciata d'Italia a Pechino, in raccordo con l'Unità di Crisi della Farnesina, è in contatto con tutti i connazionali presenti a Wuhan e nell'Hubei e sono state predisposte tutte le possibili misure per assistere gli italiani e ridurre i disagi nel limite del possibile. Tra gli italiani c'è anche Lorenzo Di Bernardino, uno studente abruzzese di 22 anni. Quest'ultimo sarebbe dovuto tornare in Italia qualche giorno fa ma è stato bloccato nella città cinese a causa dell'allarme da Coronavirus.