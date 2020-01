Ci ha lasciato Umberto Di Biase

Interminabili discussioni su internet su San Salvo sul mare questo era per me Umberto, Umbernet (dal nome che si era dato nella sua prima email degli anni 90), oggi giunge la notizia che egli ci ha lasciati per una migliore vita che gli auguriamo di cuore. Su una cosa eravamo profondamente d'accordo: l'amore per San Salvo. Precursore di internet, autore del primo internet caffè, della sala giochi, imprenditore del cinema e dello spettacolo un uomo che ha vissuto intensamente e veramente.

Condoglianze alla famiglia dalla redazione di SanSalvo.net