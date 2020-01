San Salvo, il 28 gennaio chiuso lo sportello dell’Anagrafe per formazione del personale

Domani, martedì 28 gennaio 2020, lo sportello dell’Anagrafe resterà chiuso al pubblico per aggiornamento e formazione del personale resosi necessario dopo l’introduzione del nuovo sistema di anagrafe nazionale digitalizzata. Lo fa sapere in una nota il Comune.

Con questa innovazione il Comune di San Salvo è entrato in rete con tutte le città italiane e potrà rendere un servizio più efficiente ai cittadini

E’ comunque garantito il servizio di stato civile (registrazione e morte).

Si ringrazia per la collaborazione e la comprensione.