“In Memoria: voci e volti della Shoah”, oggi l’appuntamento della parrocchia di San Nicola

"L'indifferenza è piu' grave della violenza" - ha detto Liliana Segre in un'intervista recente - "Sono profondamente pessimista. I testimoni stanno morendo tutti e quando non ci sarà più nessuno, il mare dell’indifferenza e della dimenticanza si chiuderà sopra di noi come si fa con i corpi che annegano in cerca della libertà".

Per non dimenticare e per non aiutare l'indifferenza a mietere ancora vittime nella storia dell'umanità, oggi l'Azione Cattolica della Parrocchia di San Nicola invita tutta la città di San Salvo all’evento IN MEMORIA che si terrà presso l’Auditorium Paolo VI alle ore 19.00 per fermarci insieme e per ricordare, ma soprattutto per "determinarci" ancora una volta a non rimanere indifferenti mai davanti alle ingiustizie, al dolore, al razzismo, alla violenza.