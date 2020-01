Al via la petizione popolare per unire Termoli all'Abruzzo

Petizione popolare tra i Comuni del litorale molisano per proporre l'annessione di Termoli e paesi limitrofi alla Regione Abruzzo. È la proposta lanciata nel corso dell'assemblea pubblica sulla sanità organizzata dal gruppo social "Voglio Nascere a Termoli". Medici, primari, sindaci, consiglieri regionali, la parlamentare Giuseppina Occhionero, l'avvocato Laura Venittelli, il Forum per la difesa della sanità di qualità, il Comitato di Larino per il Bene Comune, consiglieri comunali, Rete della Sinistra termolese e cittadini, sono intervenuti sottolineando la necessità di alzare il tono della voce per salvare il destino del San Timoteo. "I concorsi, seppur banditi, non stanno andando avanti.

In Otorino la selezione per un medico è terminata due anni fa con un vincitore ma non è stato assunto - hanno dichiarato gli operatori sanitari -. Di questo passo andiamo incontro ad una lenta agonia". Intanto, prenderà il via la raccolta di firme entro breve per annessione comuni del litorale all'Abruzzo.