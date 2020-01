E' tempo di lavori per le chiese di San Giuseppe e San Nicola a San Salvo FOTO

E' tempo di restauri per le chiese di San Giuseppe e San Nicola a San Salvo. Entrambe sono infatti momentaneamente chiuse per permettere l'esecuzione dei lavori. Nello specifico la chiesa di San Giuseppe è interessata da lavori di restauro conservativo. Verrà inoltre realizzata l'uscita di emergenza sulla facciata sud fruibile allo stesso tempo da portatori di handicap, verranno recuperati i designi e i colori originari delle pareti interne in stile neoclassico e restaurato il rivestimento basamentale attualmente ammalorato, inserendo materiali più consoni alla struttura originaria. (Continua a leggere)

Nella chiesa di San Nicola, invece, sono in corso gli interventi di “consolidamento statico, di ristrutturazione e di risanamento conservativo con ampliamento".

Sono previsti tre tipi di interventi: adeguamento sismico, riqualificazione con risanamento conservativo delle facciate e del campanile, operazioni di ampliamento di circa 225 metri quadri. (Leggi di più)