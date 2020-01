A Montenero un premio di 2000 euro per abbellire un’area del Centro commerciale Costaverde

Un buono del valore di duemila euro da destinare a un'area verde del Comune di Montenero di Bisaccia.

È questa la comunicazione ricevuta dall'Amministrazione comunale da parte di Henkel Italia S.r.l. - Divisione detersivi, che ha promosso un concorso in collaborazione con Conad Soc. Coop, nella quale si specifica che è stato attribuito il premio al Comune di Montenero, grazie all'estrazione a cui ha partecipato un consumatore residente in paese.

"Siamo molto felici di poter usufruire di questo premio - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Simona Contucci - che, in coerenza con la sua provenienza, sarà utilizzato per abbellire un'area verde del Centro Commerciale Costa Verde, alla Marina di Montenero di Bisaccia.

Il Buono Area Verde del valore di 2.000 euro servirà quindi a rendere più vivibile la zona individuata e a favorire il concetto di sostenibilità, che deve partire sempre più dalle piccole azioni quotidiane fino a giungere alle scelte più importanti compiute in ambito amministrativo.

Ringraziamo la piattaforma Conad del Centro Commerciale Costa Verde e il suo Direttore Michele Reale e ringraziamo sentitamente l'anonima cittadina (o cittadino) che ha partecipato a questo concorso, per aver contribuito attraverso i suoi acquisti a rendere più bella una zona del paese in cui vive".

"Siamo felici di essere vicini alla comunità - ha commentato Michele Reale, Direttore del Conad presso il Centro Commerciale Costa Verde - e di essere stati il veicolo attraverso il quale il consumatore, scegliendoci per i suoi acquisti, renderà possibile il miglioramento di un’area verde del Comune di Montenero di Bisaccia".