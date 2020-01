Coincidenze impossibili alla stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo. Riceviamo la segnalazione di un pendolare che ogni giorno arriva alla stazione e deve fare i salti mortali per riuscire a prendere l'autobus che dalla stazione porta al centro città e, spesso non riuscendoci, è costretto a chiamare un parente che lo possa recuperare. L'autobus, infatti, parte paradossalmente qualche minuto prima che arrivino i treni da Pescara e da Termoli. "In questo modo non è garantito il trasporto pubblico locale", lamenta il cittadino, "Come si può pretendere di incentivare l’uso dei mezzi pubblici, quando non è possibile avere delle coincidenze decenti tra trasporto su ferro e quello su gomma?"