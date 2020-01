Rassegna cinematografica “La Bellezza (R)Esiste”: il 2 febbraio il film “Figlia mia”

Il Centro Culturale “Aldo Moro” di San Salvo continua il suo lavoro costante con l'intento di offrire una valida proposta culturale per il territorio.

L’ormai consolidato appuntamento della domenica, a settimane alterne, con la Rassegna cinematografica “La Bellezza (R)esiste” vede il suo prossimo appuntamento proprio per domenica 2 febbraio alle ore 18 con la pellicola “Figlia mia” firmata dalla regista Laura Bispuri. La regista esplora con profondità il mistero della maternità, naturale e adottiva, in un viaggio in cui tra figure femminili si alternano, si cercano, si avvicinano e si allontanano, si amano e si odiano. Il film ha ottenuto 5 candidature ai Nastri d'Argento.

TRAMA

Sardegna. La piccola Vittoria (10 anni) ha una stretta relazione con sua madre Tina. In una casa in degrado fuori dal paese vive Angelica che è spesso ubriaca e cerca affetto tra le braccia di uomini che sono solo interessati al sesso. Angelica è la madre naturale di Vittoria e, nel momento in cui viene sfrattata, Tina spera di liberarsi in modo definitivo della sua presenza. Perché il rischio che riveli la propria maternità alla bambina è sempre in agguato. Ancora di più quando Vittoria e Angelica iniziano ad avvicinarsi. Di chi è Vittoria? Della madre che conosce come tale, Tina, che si occupa di lei (anche se non vede o non vuole vedere quanto le coetanee la isolino)? Oppure di Angelica, che l'ha messa al mondo poco dopo il suo arrivo sull'isola e l'ha ceduta perché consapevole di non sapere rinunciare alla propria personalità in continua tensione di ricerca?

Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=** DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 Cinema del Centro Culturale “Aldo Moro”

** Spettacolo unico ore 18:00

** Biglietto 5 euro