"Auschwitz, la residenza della morte": spettacolo al Mattioli di San Salvo

Ieri mattina presso l'Aula Magna dell'Istituto Superiore Raffaele Mattioli alle ore 9:10 si è tenuto lo spettacolo per fare memoria sulla Shoa, il cui tema fondamentale è stato: "La residenza della morte". All'evento hanno preso parte tutte le classi quinte. Sono intervenuti in ordine: il sindaco Tiziana Magnacca, l'assessore alla cultura Maria Travaglini, il presidente del consiglio comunale Eugenio Spadano che ha portato i saluti da parte di tutto il consiglio comunale e la dirigente Annarosa Costantini. La manifestazione è servita a tutti i ragazzi per ricordare una serie di eventi avvenuti tanti anni fa. L'evento è iniziato con la lettura di alcuni testi che e' poi proseguita fino alla fine. Subito dopo tutti i presenti hanno guardato un documentario realizzato da Nicola Civitarese in cui spiegava ai ragazzi presenti quello che era accaduto tanti anni fa. Infine c'è stata la proiezione di un ultimo video con una base rap, anch'esso e' servito per fare memoria. Subito dopo ci sono stati i saluti finali e i doverosi ringraziamenti.

Le letture sono state fatte da Patrizia Corvino e Andrea Bartola. Le musiche sono state eseguite dalla violinista Elena Arcini.

Mentre per l'audio e luci si ringrazia Domenico Monaco.