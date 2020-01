Seconda assemblea dell'anno 2020-2021 al Mattioli di San Salvo

Questa mattina alle ore 9.10 presso l'aula magna dell'istituto superiore Raffaele Mattioli di San Salvo si è svolta la seconda assemblea dell'anno corrente 2020-2021. La scorsa settimana si è riunito il comitato studentesco per organizzare al meglio questa assemblea molto partecipata come sempre. Ad allietarare la giornata era presente il Dj Lorenzo Saturni che con la sua musica è riuscito come sempre a coinvolgere tutti i presenti. Durante l'assemblea si è dato spazio anche ai ragazzi che hanno voluto fare il karaoke. Si ringraziano come sempre i rappresentanti d'Istituto ed in modo particolare Dennis Camino per il suo impegno profuso. Durante la manifestazione è stato annunciato dai rappresentanti stessi che nelle varie classi verrà fatta la raccolta differenziata sensibilizzando i ragazzi allo smaltimento corretto dei rifiuti.