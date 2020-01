Al Mattioli di San Salvo corsi gratuiti di inglese per certificazioni Cambridge

Il Mattioli di San Salvo è Centro Esami Cambridge da diversi anni e centinaia sono i ragazzi che in questi anni hanno conseguito le certificazioni.

Nell’ambito dell’offerta formativa, la nostra scuola sta proponendo corsi di potenziamento della lingua Inglese, dal livello A2 al B2, finalizzati anche al conseguimento delle certificazioni Cambridge Esol, KET – A2, PET – B1, First – B2.

Le certificazioni Cambridge Esol permettono agli studenti (ma anche ai docenti) di migliorare le abilità linguistiche in modo sinergico approfondito e progressivo, e garantiscono lo sviluppo delle competenze comunicative, in linea con i livelli esplicitati nel CEFR – Common European Framework. Sono esami riconosciuti a livello internazionale e godono della fiducia di migliaia di università e aziende, un quality label di riferimento sia in ambito accademico che lavorativo.

Nel corrente anno scolastico, tutti i corsi Cambridge sono gratuiti: il corso per il conseguimento del livello KET è offerto gratuitamente già da qualche anno, grazie alle professionalità di alcuni docenti dell’organico di potenziato, invece i corsi per il PET e il FIRST rientrano nei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, progetto “I colori delle Competenze”

Last but not least, anche la lingua francese ha la sua certificazione DELF, livello B1 e anche a questa ha pensato il buon PON!