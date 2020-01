Raccolta differenziata all'istituto superiore Raffaele Mattioli di San Salvo

Gia' da questa mattina in tutte le classi dell'istituto superiore Raffaele Mattioli di San Salvo ha preso il via la raccolta differenziata per sensibilizzare tutti gli studenti ad un uso corretto ed adeguato per smaltire correttamente i rifiuti e di conseguenza laciare in il luogo scolastico pulito ed in ordine.Questa iniziativa e' stata annunciata a tutti i ragazzi ieri durante l'assemblea d'istituto.Infatti nelle varie aule ci sono tre scatole cosi' suddivise:

carta-plastica-indifferenziato.

Di seguito riportiamo

umido:avanzi e bucce di frutta,fazzoletti di carta unti,avanzi di cibo,cialde di carta di caffe'

carta:quaderni,giornali,riviste,libri,fogli di carta,scatole,sacchetti di carta.

plasticametalli:bottigli di plastica,bicchieri di plastica,lattine per bevande,bombolette spry non pericolose (non etichettate TEF),pellicole per alimenti,fogli di alluminio.

non riciclabile:penne,strofinacci,stracci,spugne,guanti in lattice,cerotti,scontrini non fiscali e carta o plastica sporche.