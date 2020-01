Agostino Gizzi, l’esperto di auto d’epoca e di interesse storico e collezionistico

Per valutare le macchine d’epoca in Abruzzo ora è possibile farlo grazie al diploma conseguito da Agostino Gizzi di San Salvo, già noto alle cronache nazionali per aver fornito la famosa Fiat 500 “Limousine” per il film “Zoolander 2” con l’interpretazione di Ben Stiller.

Gizzi ha da poco concluso il corso di qualifica per perito di veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico istituito da “RuoteClassiche”, Federperiti Expert e “Quattruote Professional”. Il Corso di formazione si è svolto nelle principali città del settore dell’automobilistico come Torino, Milano e Modena con i maggiori esperti di settore di ruote classiche. Il diploma è stato consegnato a Gizzi dal direttore di "Ruoteclassiche" David Giudici.

“Cosa faccio? In pratica – spiega Agostino Gizzi – le auto d’epoca non sono adeguatamente periziate e in caso di incidente o furto potrebbero perdere il valore effettivo valore. Oppure nel caso uno voglia acquistarne una per evitare di essere truffati e quindi di avere spiacevoli sorprese, con una perizia precisa e dettagliata vi metterete a riparo da ogni possibile inconveniente”.

Gizzi, che da anni ha una avviata attività nel settore della carrozzeria e del restauro, ha così colmato un vuoto professionale che consentirà agli amanti delle quattro ruote di essere garantiti.