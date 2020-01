Abruzzo, vaccinazioni antinfluenzali estese fino al 15 febbraio prossimo

Il Servizio Prevenzione e Tutela sanitaria della Regione ha disposto la prosecuzione della campagna antinfluenzale in Abruzzo fino al prossimo 15 febbraio.

La decisione è stata assunta principalmente per due ordini di motivi: nella quarta settimana di gennaio, in Abruzzo si è registrato un picco molto alto di casi di influenza, pari a 19.56 casi ogni 1000 assistiti, a fronte di una media italiana di 10.6; la vaccinazione antinfluenzale, così come raccomandato dal Ministero della Salute e dalla Federazione dei medici di medicina generale, "riduce e semplifica la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra Coronavirus e Influenza. Inoltre, riducendo le complicanze da influenza nei soggetti a rischio, aiuta a mantenere più efficienti i pronto soccorso".

La vaccinazione è raccomandata particolarmente per i soggetti a rischio, come gli ultra 65enni e tutti coloro (di qualunque età) affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza (tra cui malattie respiratorie, metaboliche e cardiocircolatorie, tumori), oltre a soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo (come operatori sanitari, forze dell'ordine e vigili del fuoco).

La prosecuzione della campagna vaccinale, per la quale sono disponibili, già da ora, complessivamente 8838 dosi (2180 nella Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 2628 nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 2080 nella Asl di Pescara e 1950 nella Asl di Teramo), è estesa gratuitamente a tutti i soggetti richiedenti e non solo agli ultra 65enni.

