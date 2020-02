Rimane ancora vagante la poltrona da comandante della municipale di San Salvo

Continua a rimanere vagante la poltrona di comandante della polizia municipale di San Salvo. Solo un candidato aveva risposto all’avviso ma poi non si è presentato al colloquio. Dopo l'ultimo bando di concorso indetto lo scorso 29 ottobre era risultato Ernesto Grippo l'unico ammesso dei sei che avevano presentato domanda, ma non sembra essere interessato all'incarico e ha disertato il colloquio con il sindaco Tiziana Magnacca. La procedura ha avuto quindi esito negativo. Il Comune è quindi costretto a riprovarci nella speranza che le cose vadano meglio. Il nuovo comandante sarà assunto a tempo determinato e comunque per un periodo non superiore alla scadenza del mandato elettivo del sindaco in carica. Alla procedura possono partecipare tutti coloro che sono stati già in servizio nell'amministrazione pubblica, con i profili richiesti. Tra i requisiti anche un'esperienza professionale di almeno 5 anni. Intanto, con decreto sindacale, a partire dal 4 settembre scorso, è l'agente Nicolino Cilli il responsabile della polizia municipale, nominato in seguito alla rinuncia all’incarico da comandante di Massimo Belli.