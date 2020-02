Michele e Iolanda ancora insieme, un Amore che la morte non è riuscita a separare

È arrivata in redazione, da parte dei nipoti, una lettera dedicata ai loro nonni; con gli occhi pieni di lacrime Vi proponiamo queste bellissime parole:

<< Insieme per sempre....Michele e Iolanda nati entrambi nel 1934 ....innamorati l uno dell altro in tenera età decisero di sposarsi a 19 anni .....

La loro grande unione traspariva dall’ amore per le figlie Angiolina e Lorella e per i nipoti e i pronipoti con i quali allietavano le loro giornate tra racconti di vita vissuta e canti Sansalvesi.

l’ uno viveva per l’ altro ! Quest’ anno avrebbero festeggiato 67 anni di matrimonio ma a decidere per loro è stata la vita stessa.

A distanza di 1 giorno l' uno dall’ altro circondati dall affetto dei loro cari ci hanno lasciato entrambi .....!

Hanno affrontato la vita e la malattia con coraggio ...insieme ...e insieme hanno mantenuto la loro promessa d ‘ amore e rimanendo uniti per sempre!!

La morte lascia un dolore che nessuno può curare....ma il loro amore lascia ricordi che nessuno di noi potrà cancellare ! Grazie di averci insegnato a vivere!>>

Rivolgiamo le sentite condoglianze alla famiglia, salutando idealmente i due innamorati che si incamminano tenendosi per la mano.