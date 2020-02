La Us affondata 5 - 0 a Casalbordino, ma esce tra i cori di sostegno alla maglia

Finisce con il risultato di 5-0 la sfida tra Casalbordino e Us San Salvo, un risultato ampio che mette in risalto le capacità dei padroni di casa e in evidenza i limiti dei BiancoAzzurri. I ragazzi di Mister Ciavatta possono comunque contare sul sostegno della tifoseria che anche dopo la sonora sconfitta ha tifato per la maglia per 90' e gli hanno applaudito a fine gara anche se con alcune contestazioni. Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!!