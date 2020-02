La Santa Messa e la Novena del Beato Angelo da Furci trasmesse su "Misericordia TV"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ieri mattina sull' emittente televisiva nazionale "Misericordia TV" e' andata in onda la Santa Messa celebrata in Santuario da don Angelo Di Prinzio mentre qualche giorno fa sempre su questa emittente e' andata in onda anche la Novena al Beato Angelo.La trasmissione e' stata molto seguita sia dai furcesi e sia dai paesi limitrofi devoti del Beato Angelo.