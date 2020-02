Nuova allerta meteo per l’Abruzzo: in arrivo venti forti e mareggiate

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale l'avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 20005.

Dal mattino di domani, martedì 04 febbraio 2020, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca nord-occidentali sui rilievi di Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione dal pomeriggio-sera ai restanti settori delle citate regioni e in successiva rotazione da nord, con raffiche di burrasca forte specie sui settori costieri e sui rilievi. Mareggiate lungo le coste esposte.