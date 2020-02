Il musicista cupellese Angelo Tristani a Sanremo Doc insieme a Katia Ricciarelli

Il prossimo 6 Febbraio presso il Luigi Tenco theatre avrà luogo Sanremo doc 2020, il programma che ti porta al centro della musica .

Non un'artista ma l'artista di talento può definirsi Tristani cupellese per costumi e Modus viventi la sua libertà e totale non escludendo nessuna forma politica purché intensa e catartica. compositore di brani Nati dalla sua travolgente passione da cui traspare un infinito amore per tutto il creato e in particolare per la figura femminile e per la totale libertà di pensare ed agire.. il romanticismo tocca sempre il suo animo e caratterizza tanto la sua musica.

Ha studiato al conservatorio di Pescara, vanta Nel suo curriculum: il maestro di Cori più prolifico d'Abruzzo oltre i 15 e vincendo diversi concorsi nazionali ed internazionali. Ma resta sempre protagonista l'uomo Sturm und drang di carattere ribelle estroso passionale è sempre alla ricerca del bello trasformando parole e pensieri in suoni e musica.

Seguito da tempo dal direttore artistico Danilo Daita viene invitato a partecipare a Sanremo Doc insieme a Katia Ricciarelli dove presenterà il suo disco "incanto" colonne sonore per orchestra e Cori.