Si riunisce oggi il consiglio comunale a San Salvo

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria per venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 9.30 in prima convocazione ed eventuale seconda per sabato 8 febbraio 2020 alle stessa ora.

Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

1. Art. 40 Statuto comunale: difensore ideale dei bambini. Sindaco dei bambini

2. Variante al Prg a seguito piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2015-2017 ai sensi dell'art. 58 del D.l. 25/06/2008 - Modifica planovolumetrica fg. 1 part. 18

3. Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari – approvazione

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.