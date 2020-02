Verde pubblico in abbandono in piazza De Gasperi a San Salvo

Verde pubblico in abbandono in piazza Alcide De Gasperi. Alcuni cittadini, soprattutto i residenti della zona 167, lamentano la noncuranza degli spazi pubblici. Nello specifico l’erba risulta secca, in alcuni punti manca del tutto ed emerge la terra, probabilmente anche a causa del passaggio delle persone che calpestano il terreno. Le palme presentano rami rotti, morti. Qualche pianta indubbiamente malata è stata recisa del tutto ma, nel complesso, il resto appare malandato. Inoltre, i giochi d’acqua della fontana non sono quasi mai funzionanti e le panchine sono state spesso vandalizzate.

La piazza, da sempre sinonimo di aggregazione e collettività, è inserita in un quartiere che accoglie molte famiglie. I bambini che si ritrovano qui per giocare sono tanti, spesso in compagnia dei loro nonni. Il quartiere, pur essendo periferico, negli anni è cresciuto molto ed è inserito in una zona viva, in cui si svolge anche il mercato settimanale del giovedì. Sembrerebbe che la manutenzione di questo spazio, rispetto ad altre aree verdi della nostra cittadina, sia pressoché assente.