San Salvo, la città si tingerà di rosa per la tappa del Giro d’Italia FOTO

Il 17 e il 18 maggio prossimi San Salvo, in occasione della 103esima edizione del Giro d’Italia, si tingerà di rosa. La città abruzzese, che ospiterà una della tappe della manifestazione ciclistica più seguita in assoluto, sta preparando una serie di appuntamenti che accompagneranno l’arrivo della carovana rosa e che sono stati presentati in conferenza stampa dal sindaco Tiziana Magnacca e dell’assessore allo Sport e al Turismo Tonino Marcello. Si tratterà di un’iniziativa unica nel suo genere, organizzata dal Comune di San Salvo, che unirà musica e sport attraverso diversi e numerosi eventi che coinvolgeranno sia il paese che la marina.

Si partirà il 17 maggio dalle ore 18 in poi con la “Notte in Rosa. Festa dello Sport e della Musica”, ovvero un corposo programma di iniziative dedicate allo sport e all’intrattenimento; alle 19.00 si potrà assistere ad un momento magico quando il centro storico sarà interamente dipinto da luci rosa che si accenderanno in attesa dell’arrivo della carovana previsto per il giorno successivo . Per tutti coloro che vorranno dedicarsi allo sport ci saranno numerose attività tra le quali calcetto a tre, mini volley, street basket e arrampicata, nelle quali saranno coinvolte tutte le associazioni sportive della città e del comprensorio, oltre alle palestre e alle attività commerciali. La serata, sempre del 17, continuerà con la musica e vedrà la partecipazione di tre ospiti di caratura nazionale: direttamente da Virgin Radio il disc jockey e conduttore radiofonico Ringo, che è uno dei volti più noti e una delle voci più amate del mondo della radio, poi il conduttore radiofonico Roberto Ferrari, anima della trasmissione “Ciao Belli” in onda su Radio Deejay, e Pippo Palmieri, noto per il seguitissimo show radiofonico “Lo Zoo di 105” in onda su Radio 105.

Il 18 maggio la città accoglierà ufficialmente il Giro d’Italia che arriverà nel centro storico di San Salvo con “Benvenuta carovana”, un’iniziativa questa che vedrà il coinvolgimento di tutte le attività del paese alto.

E sempre nelle vie del paese alto, in occasione dei due giorni di festa, sarà allestito anche lo street food.

Il 18 maggio a San Salvo arriverà inoltre Paola Gianotti, ciclista, coach e detentrice di 3 Guinness World Record tra cui l'essere la donna più veloce al mondo ad aver circumnavigato il globo in bici. Per il terzo anno consecutivo percorrerà interamente il Giro d'Italia un giorno prima della corsa dei corridori professionisti per portare avanti la campagna sul rispetto del ciclista sulla strada insieme a Marco Cavorso (padre di Tommaso, ragazzo di 14 anni ucciso nel 2010 mentre si allenava in bici) e al campione mondiale Maurizio Fondriest.

L’Amministrazione Comunale è già a lavoro per organizzare al meglio il ricco cartellone di manifestazioni che unirà la passione per il ciclismo e lo sport in generale alla promozione del territorio, sia dal punto di vista sportivo ma anche sotto il profilo turistico e commerciale.

Un evento nell’evento che avrà la finalità di vivere la famosa “Corsa Rosa” in modo diverso, ovvero coinvolgendo tutte le realtà della città, dalle associazioni sportive alle attività commerciali, permettendo così a tutti di essere piacevolmente coinvolti in una delle manifestazioni più attese a seguite a livello mondiale.

San Salvo insomma diventerà per due giorni un’affascinante “piazza Rosa” tutta da vivere.

FOTO di Nicola Palma Ucci