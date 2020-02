Lega Abruzzo, ecco il nuovo riassetto regionale

Newlook per la Lega Abruzzo, con Luigi D'Eramo che in qualità di commissario regionale ha provveduto al riassetto territoriale del partito. Per quanto riguarda L'Aquila, il commissario provinciale è Tiziano Genovesi, il responsabile provinciale enti locali Aldo Di Bacco, il commissario cittadino Giorgio Fioravanti. A Chieti il commissario provinciale è Emanuele Imprudente, il responsabile provinciale enti locali Federico Di Palma, il commissario cittadino Anna Lisa Bucci. Lino Galante è il nuovo commissario provinciale pescarese, con Sandro Marinelli responsabile provinciale degli enti locali. Infine a Teramo Gianfranco Giuliante è il commissario provinciale, con Andrea Scordella commissario cittadino. Definito anche l'esecutivo regionale: ne fanno parte Giuseppe Bellachioma, Alberto Gusmeroli (responsabile amministrativo), Alberto Bagnai, Luca De Renzis, Emiliano Di Matteo, Anna Rita Guarracino, Elisabetta De Blasis, Fabrizio Di Stefano, Ottavio De Martinis, Gianfranco Giuliante (responsabile regionale enti locali), Emanuele Imprudente, Tiziano Genovesi, Lino Galante, Luca Danaschi (responsabile organizzazione), Arianna Conicella (responsabile tesseramento), Francesco De Santis (segretario regionale Lega giovani Abruzzo). D'Eramo ha dato disposizione ai commissari provinciali di comporre i rispettivi esecutivi provinciali e di procedere alle nomine dei segretari comunali.

Così D'Eramo ha commentato il riassetto: "La Lega si rafforza e si struttura ulteriormente sul territorio. In questa ottica sarà costituito il parlamentino dei sindaci, degli amministratori e degli eletti negli enti locali. L'esecutivo regionale sarà ampliato e agli attuali componenti saranno assegnate deleghe specifiche. Sarà costituito anche il comitato tecnico scientifico che riunirà tutte le professionalità del partito per affrontare temi specifici. Crediamo, in questo modo, di potenziare il radicamento - conclude D'Eramo - in modo da essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e delle varie realtà abruzzesi, con l'obiettivo primario del buon governo".