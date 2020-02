Concorso infermieri Asl Lanciano Vasto Chieti, annullata la prova scritta dell'11 febbraio

Annalluta la prova scritta del concorso pubblico per la copertuta di 30 posti da infermiere della Asl Lanciano Vasto Chieti.

"La Commissione esaminatrice alla luce dei numerosi ricorsi già pervenuti e che stanno ancora pervenendo presso gli uffici della Asl 02 Lanciano Vasto Chieti", si legge nella nota, "ritiene doveroso disporre gli opportuni approfondimenti in meriti ai vizi ivi denunciati. Per tale motivo reputa necessario, in virtù dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'Art. 97 della Costituzione, nonchè nel rispetto dei principi della conservazione degli atti, l'annullamento della prova scritta già fissata per l'11 febbraio 2020 presso il Palacongressi di Rimini. Tanto premesso, la commissione esaminatrice si riserva, in altra sede, di disporre i successivi e conseuenziali provvedimenti in ordine al prosiego dell'iter concorsuale e di tanto verrà data comunicazione a tutti gli interessati mediante le forme stabilite dalla legge e dal bando di concorso nei termini prescritti dal bando medesimo e dalla vigente normativa di settore".