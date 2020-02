Medical Day Lions, tre giorni di visite mediche nelle scuole di San Salvo

La salute ha un importanza speciale per il Lions Club International, il quale ha sviluppato negli anni numerosi progetti a supporto di attività di informazione e prevenzione sulla salute.

Il Club Lions di San Salvo segue ormai da anni il progetto MEDICAL DAY LIONS, 3 giornate di screening medico riservato agli alunni di 1^ elementare.

Il service è nato nel 2011 all'interno del club sansalvese e poi diffuso anche nelle altre realtà territoriali.

L'obbiettivo dello screening si propone non solo di offrire visite specialistiche gratuite a tutti i bambini, ma anche di promuovere un dialogo con i genitori in modo da innescare una logica di prevenzione nei vari ambiti medici.

Gli specialisti impegnati in questo service sono Maria Teresa Viggiano e Gaetano Illuzzi (odontoiatri), Carlo De Luca (otorino) e Carlo Del Duca (oculista).

Responsabile del service il vice presidente Romina Palombo.

Le date previste per lo screening sono 3-10-17 febbraio 2020; il 10 nella scuola di San Antonio e il 17 nella scuola di Via Verdi e il 23 nella scuola di via De Vito.