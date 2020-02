La vita è solo un attimo: dedicato a Samuel, Momo e Cristian

Stasera penso, penso a quanto sono fortunato, sono fortunato perché ho una mamma, un papà, due sorella in buona salute, una ragazza che mi ama, un migliore amico e tanta gente che mi vuole bene. Ma penso a quanto sono fortunato ad essere nato sano, ad avere due gambe per giocare a calcio o anche semplicemente per camminare, penso a quanto sono fortunato perché posso guardare il cielo, penso a quanto sono fortunato perché io posso andare a scuola.

Penso a quanto sono fortunato ad essere libero, a quanto sono fortunato perché posso pensare e dire ciò che voglio.

Penso a quanto sono fortunato ad essere qui, sul cesso di casa, a scrivere questo mio pensiero.

Poi però dentro di me c'è una parte che dice che da un momento all'altro la vita si può stravolgere, in qualsiasi modo, perché potrei salire su un aereo e questo potrebbe crollare, ora penserete che sono negativo; beh pensate ciò che volete ma semplicemente guardo in faccia la realtà; perché non credo affatto che esci di casa a fare una partita di calcetto e pensi che quella sarà l'ultima volta che vedrai i tuoi genitori, non credo di essere negativo perché esistono i terremoti, gli incidenti, le malattie non è negatività.

Credo, purtroppo, che con la fortuna ci sia la sfortuna, io mi sento sfortunato nel essere nato quando sento ancora cori razzisti contro Balotelli nel 2020, mi sento sfortunato quando vedo chi ci governa lasciare in mare vite su vite, ma penso anche a quando qualcuno vuole imporre la propria religione ad altri, penso a una ragazzina che va contro USA e Cina per l'inquinamento... non prendiamoci in giro.

Penso a quanto sono sfortunato perché sono nato in un mondo di razzisti e omofobi.

Penso al modo per cambiare il mondo ma capisco che un modo non c'è, è inutile, quindi mi baso sulle piccole cose rimaste e cerco di cambiare il MIO mondo.

Io ho iniziato subito a farlo, ho cambiato il mondo dei miei genitori quando sono nato, il mio mondo cambiò quanto nacque mia sorella e sapevo che da quel giorno era mio compito proteggerla ma nel tempo è lei che ha protetto me, il mio mondo continuò a cambiare alla separazione dei miei genitori però dovevo proteggere la mia sorellina e mi son fatto forza.

Il mio mondo è cambiato alla prima cotta e al primo palo preso da una ragazza, ma cambiò in meglio quando mi innamorai davvero per la prima volta. Il mio mondo cambiò quando il mio migliore amico perse la madre quando io piangevo e lui mi consolava con il sorriso.

Il mio mondo cambiò quando in un giorno di scuola qualunque vidi un ragazzo di colore al mio banco... chi avrebbe mai pensato che quel ragazzo sarebbe stato uno delle poche persone vere che io abbia mai conosciuto e che porterò con me nella mia vita.

Ora torno a pensare a chi leggerà queste parole e dirà "HAHAHAHAHA MA CHE STA DICENDO" beh sinceramente non mi interessa del pensiero degli altri, ma voglio dare un consiglio a tutti... Di guardare in faccia la realtà perché in fondo tutti dovremmo pensare che la vita è solo un attimo.