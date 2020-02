Consegnata al reparto di oncologia la beneficenza ricavata della festa dei nonni

Con grande orgoglio, Luigi, uno degli organizzatori della "Festa dei Nonni" ha consegnato il ricavato della raccolta di beneficenza effettuata proprio durante la serata dedicata ai Nonni. Ad accogliere e complimentarsi per l'iniziativa c'erano: il Dottor D'ostilio, primario del reparto oncologico, e l' amministrazione di Vasto rappresentata dal sindaco Menna. Complimenti doppi da parte nostra per Luigi e i suoi Amici, complimenti per l'evento dedicato ai Nonni e complimenti per il pensiero rivolto a chi combatte ogni giorno con la propria terribile malattia; Grazie!